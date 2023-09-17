«Слезы прямо»: Костомаров рассказал о трудностях адаптации

«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни делал, это не заменит рук и ног», — поделился он.