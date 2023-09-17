«Слезы прямо»: Костомаров рассказал о трудностях адаптации
Роман Костомаров стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», выходящего на канале НТВ. Он признался, что ранее и не мечтал, что сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе. До сих пор ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, сделавшей его инвалидом, - пишет news.ru.
«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни делал, это не заменит рук и ног», — поделился он.
В паре с Татьяной Навкой Костомаров выиграл Олимпийские игры 2006 года в Турине. Дуэт дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды завоевывал золотые медали чемпионатов Европы. Также Костомаров выступал в паре с Екатериной Давыдовой.