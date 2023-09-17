Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко ответили на вопрос о возвращении в США

Фигурист Игорь Еременко, выступающий в танцах на льду в паре с Аннабель Морозов, заявил, что их дуэт пока не планирует возвращаться в США, так как работает с тренером Анжеликой Крыловой в Москве.

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Морозов встала в танцевальный дуэт с Еременко в феврале текущего года. В воскресенье в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве пара выступала под кавер песни Криса Айзека Wicked Game. Перед финальной позой Еременко неожиданно упал.

— Произошел сбой, как говорится, раньше времени нельзя никогда расслабляться.

— Вы долгое время тренировались в Америке. Планируете ли возвращаться в США?