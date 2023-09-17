Фигурист Игорь Еременко, выступающий в танцах на льду в паре с Аннабель Морозов, заявил, что их дуэт пока не планирует возвращаться в США, так как работает с тренером Анжеликой Крыловой в Москве.
Морозов встала в танцевальный дуэт с Еременко в феврале текущего года. В воскресенье в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве пара выступала под кавер песни Криса Айзека Wicked Game. Перед финальной позой Еременко неожиданно упал.
— Произошел сбой, как говорится, раньше времени нельзя никогда расслабляться.
— Вы долгое время тренировались в Америке. Планируете ли возвращаться в США?
— Мы пока здесь, тренируемся с Анжеликой Алексеевной Крыловой, готовимся к стартам. Но пока не знаем, на каких этапах Гран при России будем выступать, — передает слова Еременко корреспондент «Матч ТВ».
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко ответили на вопрос о возвращении в США
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