Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила фигуристок, участвовавших в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024.
Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Женщины 1-й этап. Уфа, 13-16 октября
2-й этап. Омск, 20-23 октября
Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Ксения Синицына.
3-й этап. Красноярск, 27-30 октября
Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.
4-й этап. Казань, 10-13 ноября
Камила Валиева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва.
5-й этап. Самара, 17-20 ноября
Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.
6-й этап. Москва, 24-27 ноября
Камила Валиева, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.