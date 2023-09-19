Александра Трусова: «Самое удобное платье – олимпийская «Круэлла», а самое красивое – голубое для номера под живое исполнение Киркорова»
Александра Трусова рассказала о своих костюмах для соревнований и шоу.
– Когда начинают шить костюм к программе?
– Мы никогда задолго не шили. Искать какие-то варианты – наверное, где-то за месяц, это если к соревнованиям. Ольга Рябенко может сшить за ночь. Зависит от того, сколько времени есть.
– Минимальный срок, за который тебе сшили наряд?
– Одна ночь. Мне нужно было платье для выступления с Димой Михайловым на показательном номере. Поставили впритык к отъезду на шоу.
Я позвонила Ольге, говорю: мне срочно нужно платье. У нее всегда есть мои мерки, и она за ночь сшила платье. Оно очень удобное, очень хорошо сидит. И ни одной примерки не было.
– Как много примерок бывает до финальной версии платья?
– Две или одна. Или вообще без примерок, когда надо срочно. Примерки мы делаем, если какое-то сложное платье на показательный номер, где надо что-то снять, расстегнуть. Очень часто я без примерок.
– Бывали ли наряды, от которых ты отказывалась?
– В сезоне, когда я каталась у Евгения Викторовича Плющенко, мы искали разных дизайнеров. С одной девушкой работали, и она одно платье переделывала, от одного я отказалась – мы сделали у другой.
– Есть ли у тебя любимый цвет наряда?
– Мне, в принципе, на себе нравится очень много цветов. Я даже не мерила, чтобы прямо мне не понравилось. Очень нравится бордовый.
– Стразы, перья, блестки, градиент, минимализм – выбери что-то одно?
– У меня бывает из крайности в крайность. Иногда такое хочу, иногда такое. То есть не бывает такого, что у меня один какой-то стиль. Всегда по-разному.
– Самое удобное и самое красивое из твоих платьев?
– По удобству – олимпийская «Круэлла». Это самое удобное платье, поэтому я его потом обратно вернула. А по красоте... Очень красивое сейчас было на «Щелкунчике», бордовое.
И голубое с длинной юбкой, номер у нас был под живое исполнение Филиппа Киркорова. Очень нравится, – сказала Трусова в программе «Прокат Show» на Okko Sport.
Российские клубы потеряли минимум 84,5 млн евро из-за отстранения от еврокубков. «Зенит» мог получить 65,5 млн («СЭ»)
Мостовой о ситуации с травмой Литвинова: «Это не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем»
«Нефтехимик» интересуется вратарем «Спартака» Кареевым (Михаил Зислис)