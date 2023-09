Почему Гуменнику должны разрешить кататься под Rammstein

Чья музыка лежит в основе программы?

Эта мелодия встречается в песне Rammstein в качестве коды, но её первоисточник – совсем не песня немецкой группы. В точности такая же мелодия, например, звучит в композиции 2008 года Стефано Принчипи Pax Mundi, в саундтреке к игре Crusaders of Might and Magic 1999 года выпуска, но при этом плагиатом назвать это никак нельзя. И вот почему.