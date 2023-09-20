Клинический психолог: на улучшение состояния Костомарова уйдет вся жизнь

«На шоу у Леры Кудрявцевой мы увидели совсем другого Костомарова. У таких людей есть синдром затяжной депрессии, которая каждый день напоминает о себе. Он борется, но видно, что тяжесть депрессивного состояния присутствует все еще в сильной форме.



Сложно сказать, когда это закончиться, но скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь. Со временем будет легче, но это уже совсем другой уровень психологической неустойчивости. Но самое страшное он уже пережил, сейчас только нужно восстанавливаться», — сказала психолог.