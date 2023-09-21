Российская фигуристка снялась в розовом мини

Российская фигуристка Алена Леонова снялась в фотосессии в стиле Барби, видео со съемок она опубликовала в своих социальных сетях. Девушка продемонстрировала свою форму, облачившись в розовое мини. Для съемки фигуристка выбрала топ и юбку-шорты.

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Ленова является серебряной медалисткой чемпионата Европы 2012 года, который проходил во французской Ницце. В 2015 году она выиграла золото Гранадской Универсиады. В 2013 и 2016 годах она праздновала чемпионство в Кубке России.

Леонова начала заниматься фигурным катанием в четыре года у Марины Вахрамеевой в Санкт-Петербурге. Позднее перешла тренироваться к Алле Пятовой.