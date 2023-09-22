Российская фигуристка высказалась против татуировок в фигурном катании

Чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что в фигурном катании нет дресс-кода, но отметила, что катать «Лебединое озеро» с непонятной татуировкой — это непрезентабельно, передает Legalbet.

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«Существует ли дресс-код на татуировки в фигурном катании? Никогда об этом не задумывалась. Катать «Лебединое озеро» с какой-то непонятной татуировкой — это будет смотреться непрезентабельно», — сказала Бутырская.

Также Бутырская отметила, что можно делать татуироки, когда карьера окончена.

«Наверное, те, кто еще в спорте, берегут свое тело, а то мало ли пригодится еще его оголить», — добавила она.

Бутырская является чемпионкой мира 1999 года. На чемпионатах Европы она выигрывала золотые медали в 1998, 1999 и 2002 годах. Она завершила спортивную карьеру в 2003 году.