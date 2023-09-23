Костомаров в общей сложности перенес 16 больших операций

"У Ромы был обычный грипп, он с ним трудился, занялся самолечением, это привело к крайне тяжелому течению болезни. Говорят: если вы заболели - отлежитесь, сходите к врачу. А он пошел в баню больной, этого не стоило делать. Мы понимали, что классическая вентиляция легких не справляется, мы вынуждены были подключать ЭКМО, иначе мы бы потеряли Романа. Все попытки для спасения конечностей были предприняты, но, к сожалению, нам это не удалось. Легкие не работали, почки тоже были под вопросом", - добавил Костин.