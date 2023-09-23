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Из программы фигуристки Проскуряковой убрали песню Rammstein – Sonne: «Решение тренерского штаба»

Из программы фигуристки Таисии Проскуряковой убрали песню Rammstein – Sonne.

Из программы фигуристки Проскуряковой убрали песню Rammstein
© Sports.ru

Сегодня спортсменка исполнила короткую программу на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов выступления был поставлен под музыку Rammstein.

– Почему решили отказаться от композиции?

– Решение тренерского штаба, – ответила Проскурякова.

Ранее программу под эту песню поставили фигуристу Петру Гуменнику. Но его тренеры также отказались от выбранной музыки.

Проскурякова представляет ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».