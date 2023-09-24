Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинский дуэт Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы с победой на этапе юниорского Гран-при, проходившем в Будапеште (Венгрия). Сами украинцы на этом турнире заняли второе место.

На церемонии награждения Метёлкина и Берулава обнялись с бронзовыми призёрами, канадским дуэтом Мартины Арионо Кент и Шарля Лалиберт-Лорана, а затем подошли к Серовой и Хобте, чтобы поздравить соперников с серебряной медалью, однако украинская пара отказалась от контактов с грузинским дуэтом.