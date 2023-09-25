«Мы просили возможность наблюдать за процессом, но нам ответили, что суд CAS является конфиденциальным. Получается, что он закрыт даже для тех, кого он затронет напрямую. Открытое и прозрачное слушание очень помогло бы спортсменам понять мотив принимаемого решения. Прозрачность укрепила бы веру в глобальную антидопинговую систему.



Моя команда все еще получила лишь пустые коробки без медалей, а значит мировая антидопинговая система провалилась.



Положительный допинг-тест Валиевой — не одиночный инцидент. Мы осознаем, что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно. В этом нет ничего удивительного, поскольку внутри России делами антидопинга по-прежнему занимается провалившаяся в прошлом организация.



Валиева и ее партнеры не оказалиcь бы в такой cитуации, еcли бы МОК, WADA и CAS cделали cвою работу и отcтранили бы Роccию от мирового cорта. Но безынициативноcть cпортивных чиновников так и не подтолкнула Роccию к реформам. Поcледcтвия теперь пожинают как роccийcкие cпортcмены, так и вcе оcтальные», — говоритcя в заявлении.