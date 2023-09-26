Губерниев назвал американского фигуриста "набитым дураком"

«Он показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства. Я, например, сейчас скажу, что в американском фигурном катании много допинга. Это его слово против моего слова, и все эти слова ничего не значат. Просто один дурак что-то там брякнул», — сказал Губерниев.