Жулин оскорбил Чжоу после слов о допинге у россиян
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин раскритиковал известного американского фигуриста Винсента Чжоу за высказывания о допинге у российских атлетов. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Чжоу заявил, что российские фигуристы активно употребляют допинг.
«Сволочь. Чжоу - неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить», — подчеркнул Жулин.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала подать в суд на Винсента за высказывания о допинге у россиян.
Тренер заметила, что Чжоу не был в России, не жил, не тренировался. Она добавила, что американский фигурист должен ответить за свои слова.
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