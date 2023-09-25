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Жулин оскорбил Чжоу после слов о допинге у россиян

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин раскритиковал известного американского фигуриста Винсента Чжоу за высказывания о допинге у российских атлетов. Об этом пишет РИА «Новости».

Жулин оскорбил Чжоу после слов о допинге у россиян
© РИА Новости

Ранее Чжоу заявил, что российские фигуристы активно употребляют допинг.

«Сволочь. Чжоу - неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить», — подчеркнул Жулин.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала подать в суд на Винсента за высказывания о допинге у россиян.

Тренер заметила, что Чжоу не был в России, не жил, не тренировался. Она добавила, что американский фигурист должен ответить за свои слова.

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