Журова надеется на прощение для Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что российская фигуристка Камила Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) начал закрытые слушания по апелляциям Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу спортсменки.
— Все зависит от того наказания, которое ей могут назначить. Тем более, какой то срок дисквалификации уже прошел. В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок — который уже прошел. Она продолжает тренироваться и, по большому счету, уже ничего не теряет, для нее ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать. Если ей дадут четыре года — простите, пожалуйста, но четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые ели анаболики горстями. Это не микродоза какого то препарата, непонятно как попавшего в организм.
Это закрытое заседание, мы многого не узнаем. В любом случае, еще будут даваться пояснения, как вещество попало в ее организм. Столько случаев, когда в подобных ситуациях дело даже не доходило до арбитража, все решалось на уровне медицинской комиссии, — цитирует Журову «Газета.Ru».
Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из за расследования.
Закрытые слушания в CAS по делу Валиевой пройдут 26, 27, 28 сентября, а также 29 сентября (по необходимости).