Журова надеется на прощение для Камилы Валиевой

— Все зависит от того наказания, которое ей могут назначить. Тем более, какой то срок дисквалификации уже прошел. В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок — который уже прошел. Она продолжает тренироваться и, по большому счету, уже ничего не теряет, для нее ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать. Если ей дадут четыре года — простите, пожалуйста, но четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые ели анаболики горстями. Это не микродоза какого то препарата, непонятно как попавшего в организм.



Это закрытое заседание, мы многого не узнаем. В любом случае, еще будут даваться пояснения, как вещество попало в ее организм. Столько случаев, когда в подобных ситуациях дело даже не доходило до арбитража, все решалось на уровне медицинской комиссии, — цитирует Журову «Газета.Ru».