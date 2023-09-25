Тарасова оценила слова американского фигуриста о допинге у россиян

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет?» — возмутилась специалистка, добавив, что Чжоу должен отвечать за свои слова.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября.