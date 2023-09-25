РУСАДА изучит заявление о допинге среди российских фигуристов

«РУСАДА призывает всех лиц, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях спортсменов, незамедлительно сообщать об этом в организацию или Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о "многочисленных нарушениях" среди российских фигуристов и проведет при необходимости дополнительное расследование», — рассказали в агентстве.