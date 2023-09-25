РУСАДА изучит заявление о допинге среди российских фигуристов
Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявила, что ведомство собирается изучить заявление фигуриста из США Винсента Чжоу о нескольких антидопинговых нарушениях со стороны спортсменов из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«РУСАДА призывает всех лиц, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях спортсменов, незамедлительно сообщать об этом в организацию или Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о "многочисленных нарушениях" среди российских фигуристов и проведет при необходимости дополнительное расследование», — рассказали в агентстве.
Напомним, что ранее Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в повсеместном использовании допинга. По его словам, положительный допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой не является единственным подобным случаем.