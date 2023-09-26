Блогер Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

«Как будто бы поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках. Мы познакомились, все продолжалось также, все было хорошо, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было», — сказал Милохин.