Фигуристка Ахантьева рассказала о завершении карьеры

Фигуристка Ахантьева о завершении карьеры: «Пришла к пониманию, что уже вряд ли что‑то получится. Мне сложно найти партнера»
Российская фигуристка Ксения Ахантьева в интервью «Матч ТВ» заявила, что уже вряд ли возобновит спортивную карьеру, поэтому пробует себя в тренерстве.
Ахантьева вместе со своим бывшим партнером Валерием Колесовым является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года и юниорского чемпионата России, а также бронзовым призером финала Гран при среди юниоров. В межсезонье 2021 года фигуристы ушли от тренеров Людмилы и Николая Великовых в группу Дмитрия Савина и Федора Климова. В апреле 2022 года Климов сообщил, что пара распалась, Колесов теперь выступает с Ясминой Кадыровой. По словам Ахатьевой, она не катается с лета прошлого года.
— Вы еще надеетесь вернуться в спорт?
— Хотелось бы, но я выросла. Найти партнера, подходящего по росту и возрасту, стало сложно. Я долго все обдумывала, ждала новых шансов…
Сейчас пришла к пониманию, что вряд ли уже что то получится. Я окунулась в учебу, пробую себя в тренерстве, ищу свой путь.
— Неужели парнице так тяжело найти партнера? Есть мнение, что в вашем опаснейшем виде девочек больше ценят, чем, например, в танцах.
— Думаю, все так совпало — неудачно для меня. В межсезонье 2022 го образовалось много новых пар из ребят моего возраста, поэтому теперь свободных мальчиков нет. Плюс кое кто из потенциальных кандидатов не готов переезжать в Сочи, а я хочу остаться со своими тренерами.
— А вы не жалели, что ушли от Великовых? Все таки главные медали вы завоевали с ними, и иногда полезно вернуться в родную атмосферу.
— Были такие мысли. Может, я и пошла бы в академию. Но после Сочи не хотела что то кардинально менять в своей жизни. Плюс обострение проблем со здоровьем расценила как знак, что пора остановиться, — сказала Ахантьева «Матч ТВ».