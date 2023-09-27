Фигуристка Ахантьева рассказала о завершении карьеры

Российская фигуристка Ксения Ахантьева в интервью «Матч ТВ» заявила, что уже вряд ли возобновит спортивную карьеру, поэтому пробует себя в тренерстве.

Ахантьева вместе со своим бывшим партнером Валерием Колесовым является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года и юниорского чемпионата России, а также бронзовым призером финала Гран при среди юниоров. В межсезонье 2021 года фигуристы ушли от тренеров Людмилы и Николая Великовых в группу Дмитрия Савина и Федора Климова. В апреле 2022 года Климов сообщил, что пара распалась, Колесов теперь выступает с Ясминой Кадыровой. По словам Ахатьевой, она не катается с лета прошлого года.

— Вы еще надеетесь вернуться в спорт?

— Хотелось бы, но я выросла. Найти партнера, подходящего по росту и возрасту, стало сложно. Я долго все обдумывала, ждала новых шансов…

Сейчас пришла к пониманию, что вряд ли уже что то получится. Я окунулась в учебу, пробую себя в тренерстве, ищу свой путь.

— Неужели парнице так тяжело найти партнера? Есть мнение, что в вашем опаснейшем виде девочек больше ценят, чем, например, в танцах.

— Думаю, все так совпало — неудачно для меня. В межсезонье 2022 го образовалось много новых пар из ребят моего возраста, поэтому теперь свободных мальчиков нет. Плюс кое кто из потенциальных кандидатов не готов переезжать в Сочи, а я хочу остаться со своими тренерами.

— А вы не жалели, что ушли от Великовых? Все таки главные медали вы завоевали с ними, и иногда полезно вернуться в родную атмосферу.