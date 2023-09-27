Медведева рассказала о критике после перехода к канадскому тренеру

«Думаю, многие знают мою судьбу после Олимпийских игр. Я решила сменить тренера, и, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я могла уйти от своего текущего, находился в Канаде, другой стране. И я переехала. И я реально не то что единственная… уже не единственная, это теперь хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор.



Я такое пережила! О господи, о господи! Причём выступала-то я за страну, за Россию, но писали: «Предательница, ты такая мразь, конченая, ты такая вообще…» И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два такого острого хейта точно, и потом с примесью чего-то там цеплялись, вот это вот всё.



Сейчас уже такого нет, потому что на международную арену я не выхожу и вообще в принципе не соревнуюсь. И я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», — сказала Медведева в своём шоу «БеС комментариев» на YouTube.