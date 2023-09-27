«РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальной. Разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — заявила Логинова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.