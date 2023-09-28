Жулин посоветовал Дюамель проверить свои умственные способности

Канадской фигуристке Дюамель надо проверить свои умственные способности, заявил Жулин
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию канадке Меган Дюамель нужно проверить свои умственные способности после того, как она заявила, что в России спортсменам дают принимать некую субстанцию, напоминающую черную смолу, сказал «Матч ТВ» тренер Александр Жулин.
Дюамель в интервью YouTube каналу The Skating Lesson заявила, что иностранным фигуристам, которые тренировались в России, во время тренировок давали вместо еды какое то вещество наподобие черной смолы. Также она заявила, что во время соревнований спортивная пара Ксения Столбова / Федор Климов в перерыве после разминки постоянно уходила в раздевалку со своим врачом.
— Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред, ну какая черная смола? Ну что это вообще такое? После смолы я уже не знаю, что она еще придумает, — сказал Жулин «Матч ТВ».