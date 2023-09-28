Экс-врач сборной России заявил, что у Дюамель обсессивно‑компульсивные расстройства

«Я не думаю, что уместно реагировать на такие эмоциональные и обсессивно компульсивные расстройства, причину которых чаще всего можно найти в трудах Фрейда. По правилам ISU, когда мы соревновались, «передевальни» разделялись по половому признаку и совместное нахождение исключалось. А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы команда, сборная команда России», — сказал Шветский.