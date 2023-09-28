Журова прокомментировала слова канадской фигуристки Дюамель

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так». В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все другие другу верили, и, честно говоря, не сильно обсуждали. Может быть, один кто-то что-то мог сказать про голландцев, что ж они все время выигрывают, но я с ними бок о бок тренировалась и могу сказать, что ничего подобного не видела. У нас бывали совместные тренировки, и все понимали, что они трудятся. В фигурном катании тоже самое, практически не было никаких допинг-скандалов. Бывало, что кто-то мог капли в нос какие-то закапать, без ведома врача, и на этом все», — заявила Журова.