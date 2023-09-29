Бережная объяснила, почему Загитова не сможет управлять своей школой

Российская фигуристка Елена Бережная прокомментировала информацию о том, что Алина Загитова в 2024 году откроет в Казани свою школу фигурного катания, отметив, что в 21 год еще невозможно осознать всю ответственность больших проектов, передает «Спорт День За Днем».

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«Это все будет происходить при помощи взрослого и опытного человека. В 21 год еще нельзя осознать все задачи и ответственность таких больших проектов», — сказала Бережная.

Помимо золота Игр в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.