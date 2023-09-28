WADA продолжает настаивать на дисквалификации Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство продолжает настаивать на дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой после переноса слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В антидопинговом агентстве отметили, что не могут комментировать перенос слушаний, поскольку разбирательство имеет конфиденциальный характер, однако оно намерено продолжать добиваться его «скорейшего разрешения». В WADA указали, что направили такое обращение в CAS «в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта».

«Наша позиция в данном случае не изменилась. Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена "нет вины или халатности", был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что слушания по делу Валиевой были отложены в CAS до ноября.