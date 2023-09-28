WADA продолжает настаивать на дисквалификации Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство продолжает настаивать на дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой после переноса слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
В антидопинговом агентстве отметили, что не могут комментировать перенос слушаний, поскольку разбирательство имеет конфиденциальный характер, однако оно намерено продолжать добиваться его «скорейшего разрешения». В WADA указали, что направили такое обращение в CAS «в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта».
«Наша позиция в данном случае не изменилась. Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена "нет вины или халатности", был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — подчеркнули там.
Ранее сообщалось, что слушания по делу Валиевой были отложены в CAS до ноября.
Напомним, что на ОИ-2022 разгорелся допинг-скандал вокруг положительной пробы Валиевой. До объявления об этом фигуристка внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований, а также не проиграла ни одного старта. Скандал подкосил спортсменку и, несмотря на доступ к личному турниру, она смогла стать лишь четвертой. В случае положительного вердикта сборная РФ может лишиться медали командного турнира.