Антидопинговые власти США заявили о «манипуляции русских» в деле Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал манипуляцией перенос слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает USA Today.

Слушания по делу Валиевой должны были пройти в CAS с 26 по 29 сентября. В суде объяснили перенос подготовкой новой документации, которую должны изучить все заинтересованные стороны. Новые заседания назначили на 9 и 10 ноября.

Перенос стал неожиданностью, отмечает USA Today, поскольку он произошел, когда дело было близко к передаче на рассмотрение арбитражной комиссией. Ожидается, что эти обсуждения продлятся от одного до трех месяцев, после чего будет оглашен вердикт. Теперь этот график сдвигается еще на шесть недель, а это означает, что решение CAS, скорее всего, не будет принято до января или февраля 2024 года.

«Конечно, мы все за полную и надлежащую правовую процедуру, но это просто пахнет дальнейшими манипуляциями со стороны русских», - заявил Тайгарт.

Он подчеркнул, что «система должна измениться, чтобы гарантировать, что такое не может продолжаться».

USA Today отмечает, что из-за процесса свои серебряные олимпийские медали до сих пор не могут получить американские фигуристы. Если результаты Валиевой аннулируют, американцы получат золото за командный турнир.

Допинг-скандал вокруг Валиевой начался на Олимпиаде-2022 в Пекине после командного турнира по фигурному катанию (в нем победили россияне).

Церемонию награждения перенесли, в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей не было 16 лет).