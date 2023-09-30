Фигуристка Константинова поделилась фотографией в социальных сетях

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию "Спорт-Экспресс", что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.