"Физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему, ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание не несет в себе ничего плохого в случае Романа, но больше похоже на пиар-ход. Многие звезды так пытаются продемонстрировать свое здоровье. Иногда это вредит", — сказал Шестаков.