Доктор о плавании Костомарова в протезах: похоже на пиар-ход, теперь могут пойти ухудшения
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал видео, на котором олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров плавает в бассейне в протезах после ампутации конечностей. Слова Шестакова передает Sport24.
"Физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему, ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание не несет в себе ничего плохого в случае Романа, но больше похоже на пиар-ход. Многие звезды так пытаются продемонстрировать свое здоровье. Иногда это вредит", — сказал Шестаков.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи вместе со своей женой Оксаной.
В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.