Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали совместное фото из Братиславы

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин , ныне представляющие сборную Грузии, опубликовали в социальных сетях совместное фото из Братиславы (Словакия).

Дэвис и Смолкин приехали в Братиславу, где выступили на «Мемориале Ондрея Непелы», являющемся турниром серии «челленджер». Танцоры завоевали серебряную медаль несмотря на, то Дэвис упала во время произвольного танца. Победу на соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон с результатом 200,46 балла. Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла.