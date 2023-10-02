Юрист высказался о давлении на арбитров CAS в деле фигуристки Валиевой

— Дело всесторонне и объективно расследуется на уровне панели CAS. Я надеюсь, что это будет способствовать более объективному, взвешенному и справедливому решению в пользу Камилы Валиевой.



На некоторых арбитров давление вызывает противоположную реакцию. CAS, когда заседал в Пекине, он эту позицию и это обстоятельство, что была серьезная задержка, использовал в пользу Валиевой. И в CAS как раз тогда были американские арбитры и представители других англосаксонских правовых семей.



В решении будет прописан срок дисквалификации, и за какой период результаты будут аннулированы. Бывает, что эти сроки не совпадают. Будут исходить из здравого смысла — на что могла повлиять эта мизерная доза триметазидина, которая, если и попала в организм, то без умысла и какой то вины и даже халатности нашей спортсменки, — сказал Алексеев в эфире «Матч ТВ».