Юрист высказался о давлении на арбитров CAS в деле фигуристки Валиевой

Юрист Алексеев высказался о давлении на арбитров CAS в деле фигуристки Валиевой
Председатель Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев заявил в программе «Громко!» на «Матч ТВ», что давление извне на некоторых арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле Камилы Валиевой может вызывать противоположную реакцию.
В конце сентября в Лозанне прошли закрытые слушания по апелляциям Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В конце третьего дня заседания было принято решение отложить слушания и возобновить их 9–10 ноября.
— Дело всесторонне и объективно расследуется на уровне панели CAS. Я надеюсь, что это будет способствовать более объективному, взвешенному и справедливому решению в пользу Камилы Валиевой.
На некоторых арбитров давление вызывает противоположную реакцию. CAS, когда заседал в Пекине, он эту позицию и это обстоятельство, что была серьезная задержка, использовал в пользу Валиевой. И в CAS как раз тогда были американские арбитры и представители других англосаксонских правовых семей.
В решении будет прописан срок дисквалификации, и за какой период результаты будут аннулированы. Бывает, что эти сроки не совпадают. Будут исходить из здравого смысла — на что могла повлиять эта мизерная доза триметазидина, которая, если и попала в организм, то без умысла и какой то вины и даже халатности нашей спортсменки, — сказал Алексеев в эфире «Матч ТВ».
Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из за расследования, сборная США стала второй на тех соревнованиях.
В январе ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Валиева избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, ISU и WADA подали апелляции в CAS, которые объединены в одно производство.