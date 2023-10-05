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Макар Игнатов выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучшим по итогам короткой программы стал фигурист Макар Игнатов, набравший 103,45 балла.

Макар Игнатов выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина
© РИА Новости

Второе место занял Дмитрий Алиев, результат которого составил 103,01 балла. Третьим по итогам прокатов стал фигурист Глеб Лутфуллин. Он набрал 100,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов — 103,45 балла.

2. Дмитрий Алиев — 103,01.

3. Глеб Лутфуллин — 100,39.

4. Семён Соловьёв — 83,88.

5. Матвей Ветлугин — 83,71.

6. Фёдор Зонов — 83,18.

7. Андрей Мозалёв — 79,96.

8. Егор Рухин — 78,97.

9. Арсений Димитриев — 78,81.

10. Александр Мельников — 78,54.

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