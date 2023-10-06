Костомаров показал, как научился бегать по лестнице

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что ему удалось освоить ходьбу по лестницам на протезах. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть», - так Костомаров подписал видео.

Олимпийский чемпион находился в больнице с января по начало июля 2023 года. Он попал в реанимацию с пневмонией.

В феврале главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».