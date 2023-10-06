Костомаров показал, как научился бегать по лестнице
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что ему удалось освоить ходьбу по лестницам на протезах. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две шагнуть», - так Костомаров подписал видео.
Олимпийский чемпион находился в больнице с января по начало июля 2023 года. Он попал в реанимацию с пневмонией.
В феврале главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.
8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».
В конце июня он опубликовал первое видео из больницы, на котором были показаны протезы.