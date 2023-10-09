Cоучредитель Global Skating Academу рассказала о проекте

«Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет и быть не может. У нас нет инвесторов, мы на полной самоокупаемости и пока работаем себе в убыток.



Мы хотим подчеркнуть: это не клуб, созданный Лакерником и Тутберидзе. Наша концепция – приглашать разных тренеров, и уже в следующем сезоне мы планируем сотрудничество с известными иностранными специалистами. Можно сказать, что это наше уникальное торговое предложение. Раз уж мы первые вышли на этот рынок, сделать это надо было ярко.



А у Тутберидзе – лучший штаб в мире. И знаете? Когда видишь, как команда Этери Георгиевны работает на наших сборах, понимаешь, почему она столько достигла. Они выкладывались по максимуму – без скидок и халтуры», – сказала Ерашова.