Ягудин рассказал о последствиях перенесенной операции

Ягудин рассчитывает восстановиться после операций к декабрю
Победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин рассчитывает восстановиться после перенесенных операций на коленях к декабрю. Об этом он сообщил ТАСС.
Первую операцию на левом колене Ягудин перенес 5 октября, 12 октября прооперировал правое. Он прошел лечение в Германии.
"Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю", - сообщил Ягудин.
Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.