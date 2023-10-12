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Ягудин рассчитывает восстановиться после операций к декабрю

Победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин рассчитывает восстановиться после перенесенных операций на коленях к декабрю. Об этом он сообщил ТАСС.

Ягудин рассказал о последствиях перенесенной операции
© ТАСС

Первую операцию на левом колене Ягудин перенес 5 октября, 12 октября прооперировал правое. Он прошел лечение в Германии.

"Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю", - сообщил Ягудин.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.