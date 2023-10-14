Костомаров опубликовал видео первой поездки за рулем авто после операции
Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео своей первой поездки за рулем автомобиля.
На ролике спортсмен, перенесший ампутацию пальцев рук, управляет автомашиной.
«Нет ничего невозможного. Без ручек... за рулем», – говорит Роман, поворачивая баранку.
Он уточняет, что тренировка происходит на специальной автоплощадке, вне обычного автомобильного движения.
«Я смог это сделать!» – говорит Костомаров в конце ролика, победно вскидывая руку.
В комментариях пользователи пишут, что гордятся Романом и поддерживают его.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У фигуриста начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачи ампутировали спортсмену обе стопы и части кистей рук. Фигурист не пал духом, стал тренироваться и смог вернуться к обычной жизни.
Ранее Роман смог написать слово «Мама» с помощью бионического протеза и нарисовать сердце с улыбкой.