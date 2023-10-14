Костомаров опубликовал видео первой поездки за рулем авто после операции

«Нет ничего невозможного. Без ручек... за рулем», – говорит Роман, поворачивая баранку.

В комментариях пользователи пишут, что гордятся Романом и поддерживают его.

В январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У фигуриста начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачи ампутировали спортсмену обе стопы и части кистей рук. Фигурист не пал духом, стал тренироваться и смог вернуться к обычной жизни.