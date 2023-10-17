Тренер Мишин о фигуристе Коляде: «Он велик в таланте и велик в пороке»

Тренер Алексей Мишин рассказал о работе с Михаилом Колядой.

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Коляда перешел в группу Мишина перед сезоном-2020/2021 от Валентины Чеботаревой. Этим летом он объявил о приостановке карьеры.

– Мне кажется, Коляда слишком поздно попал к вам.

– Если бы я подтвердил твои слова, получилось бы, что я бессовестно хвалюсь. Поэтому я этого не скажу. Та грань, которая у Миши Коляды, и те великолепные программы, которые он демонстрировал и при предыдущем тренере – при Вале (Чеботаревой), и при мне, – они были очень яркие, они шли из него.

Вот есть клетка, и в клетку попался не воробей, в клетку попалась синяя птица. И когда я начал с ним заниматься и работать, я столько придумал всяких вещей, приемов, находок. Он меня разбудил. Но у него был привязан к шее большой камень, я до сих пор не разгадал, в чем же этот камень – почему у него происходили такие неожиданные срывы.

Сказать: я знаю, надо было нагрузки, надо было разгрузки – такое могут сказать люди, которые не столкнулись с таким. Он велик – велик в таланте и велик в пороке.

Мне очень обидно, что какая-то группа людей его просто третировала этими «ты упал». Он этого не заслуживал. Он трудился, старался. Мы ходили с ним и к Цискаридзе, сделали все, что только возможно. Он пробовал и психологов.