Тренерам запретили принимать Ангелопола в группы

Тренерам по фигурному катанию запретили принимать в свои группы, а также оказывать профессиональную поддержку фигуристу Валерию Ангелополу . Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

Как сообщает собеседник «РИА Новости Спорт», Ангелопол хотел бы продолжить карьеру и найти себе партнершу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы, а все попытки Ангелопола связаться с генеральным директором ФФККР Александром Коганом не увенчались успехом.