Артём Ковалев пропустит сезон-2023/2024, фигурист сломал ногу

«Ребята, всем добрый вечер! Хочу сообщить вам не очень приятную новость, к сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы. Упал с четверного тулупа и сломал ногу, 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома, восстанавливаюсь. В любом случае я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами, всех обнял!!!» — написал Ковалёв в своём телеграм-канале.