Авербух: «Ледниковый период» поставлен на паузу, но у меня большие планы

«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания, — сказал Авербух. — Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам. — «Газета.Ru»). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей».