Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева не будет выступать в соревнованиях в сезоне-2023/2024, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По информации источника, 26-летняя российская спортсменка решила не принимать участие в турнирах и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.