Медведева рассказала, как выбрала образ шаурмы для участия в шоу

«Короче, передо мной положили огромную стопку листочков, на которых изображены нарисованные маски. У них там ива, жар-птица, скорпиониха, вот это вот всё. Скорпионихой, кстати, Сергей Лазарев оказался (смеётся). Я смотрю, думаю, ну что-то какой-то пафос. Я не певица, а это музыкальный конкурс, там надо петь. Понятное дело, что петь классно я не буду, это бред.

Мне ничего не нравится, я говорю, давайте придумывать что-то новое, сижу расстроенная. И одна из последних картинок — дебильная абсолютно шаурма, у неё ещё рисунок такой дурацкий был: тупая улыбочка и две руки. И я такая: «Вот оно, надо брать!» И у меня менеджер такой рядом сидит: «Ты нормальная?» Шаурма классная получилась, единственное, что у меня во время выступления оттуда лук вывалился», — рассказала Медведева на шоу «Это футбол, брат!»