Фигурист Малинин выиграл короткую программу на Гран-при ISU в США
Американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе среди мужчин на первом этапе Гран-при ISU-2023/2024 в США. На втором месте расположился француз Кевин Аймоз, на третьем — японец Сун Сато.
Гран-при ISU-2023/2024.
Мужчины. Короткая программа.
1. Илья Малинин (США) — 104,06.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 97,34.
3. Сун Сато (Япония) — 91,61.
4. Нодзому Йосиока (Япония) — 87,44.
5. Ника Эгадзе (Грузия) — 85,76.
6. Денис Васильев (Латвия) — 75,84.
7. Стивен Гоголев (Канада) — 74,73.
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 74,61.
9. Тацуя Цубои (Япония) — 72,57.
10. Максим Наумов (США) — 70,73.
11. Эндрю Тогашев (США) — 68,71.
12. Андреас Нордебек (Швеция) — 66,28.