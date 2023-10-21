Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Омске

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в парном катании на втором этапе Гран-при России в Омске.

Мишина и Галлямов набрали 73,50 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85). Третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (72,69). Произвольные программы пары покажут в воскресенье.

Следующие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале Гран-при России.