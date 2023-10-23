Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха

17 декабря в ВТБ «Арена» состоится большой юбилейный гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха.
В качестве спортсмена Авербух добился побед на чемпионатах мира и Европы, стал серебряным призером на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002).
После завершения спортивной карьеры Авербух стал продюсером телевизионных проектов, выпустивший с 2006 года 16 сезонов «Ледникового периода», также он работал режиссером-постановщиком ледовых спектаклей и крупных церемоний. Параллельно Авербух продолжает работать в спорте уже как тренер и менеджер и реализует проект развития ледовых центров в разных регионах страны: четыре из них уже построены, сегодня в них тренируется более двух тысяч детей.
«В этом году отмечается не только мой юбилей, но и юбилей моей компании — мы создали ее 20 лет назад, так что для меня это своего рода и подведение предварительных итогов моей творческой жизни и, как мне кажется, тут действительно есть чем гордиться. Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу — сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду», — сказал Авербух.
В честь юбилея Ильи Авербуха на лед «ВТБ Арена» в этот день выйдут друзья и коллеги, которые принимали участие во многих его постановках: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие.