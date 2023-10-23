Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха

«В этом году отмечается не только мой юбилей, но и юбилей моей компании — мы создали ее 20 лет назад, так что для меня это своего рода и подведение предварительных итогов моей творческой жизни и, как мне кажется, тут действительно есть чем гордиться. Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу — сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду», — сказал Авербух.