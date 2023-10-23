Туктамышева рассказала, как и почему решила приостановить карьеру

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, как и по какой причине решила взять паузу в профессиональной карьере.

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В воскресенье 26 летняя фигуристка объявила, что взяла перерыв в профессиональной карьере. Туктамышева сообщила, что продолжит кататься в шоу и выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в декабре в Санкт Петербурге.

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— Я давно катаюсь на профессиональном уровне и немножко устала от ежедневных тренировок. На протяжении всей жизни я занималась только одним делом. Чтобы это дело приносило результат и чтобы я развивалась в нем, мне приходилось остальные желания и интересы ставить на второе место. Всегда первостепенным было фигурное катание — даже если я хотела изучить что то новое, чем то заняться, то концентрация тренировок не особо это позволяла.

Мне почему то было тяжело в последние несколько лет. А когда за окном октябрь, как сейчас, в Питере постоянная ночь, день начинается очень поздно, сразу пропадали силы и настроение. Особенно без таких ярких моментов, как поездка в теплую Италию или интересную Японию. Эти выезды были ярким всплеском в сезоне, а сейчас ты в плюс минус одинаковом климате, выступаешь на одинаковых стартах. Конечно, я утрирую. Федерация многое делает для нас. Но накопилась усталость, появилась демотивация. Поэтому я приняла решение пропустить этот сезон.

Я пропускаю сезон не потому, что у меня травма или мне сложно скоординировать свое тело. Нет, я все так же могу прыгать, кататься, тренироваться. Просто пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому.

Решение я приняла недавно. И оно было тяжелым. Потому что я все время каталась, у меня не было ни одного сезона, чтобы я выпала. За все 16 лет было, может, 2–3 старта, на которые я не поехала. И я думала: может, еще найдется мотивация? Может, что то екнет в сердце, и я все таки пойду в сезон. Мне хватило бы 1,5 месяца, чтобы войти в соревновательную форму. Но после контрольных прокатов поняла, что уже тяжеловато втягиваться в тренировочную рутину.

Продление отстранения — еще одна причина. Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон.

Я понимаю, что вернуться будет тяжело. Мне кажется, будет сравнимо с тем временем, когда мы сидели на карантине, а потом вливались обратно в привычный темп жизни. Но многие спортсмены брали паузу, а потом возвращались: Евгений Плющенко, Каролина Костнер. Мики Андо пропускала даже ради родов, а потом возвращалась. Так что это реально, но будет сложно.

Видела, что многие меня уже провожают. Отношусь к этому адекватно. Потому что обычно как: если спортсмен берет перерыв, то чаще всего это значит, что он завершил карьеру и в какой то момент в будущем об этом объявит. Но я так не настроена, я все равно чувствую, что было бы у меня желание — способ найдется. Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три три.

Было ожидаемо, что кто то сболтнет лишнего и информацию о паузе опубликуют раньше, чем я хотела. Почему же я молчала эти несколько дней? Я собиралась с мыслями. У меня был план обо всем рассказать, даже выбрала дату, но меня немножко опередили. Но в этом нет ничего страшного.

Конечно, я немного грущу. Впереди что то новое, непонятное. Но есть и облегчение: назад пути нет — по крайней мере, в этом сезоне. И можно заниматься другими вещами, не надо ходить на бесконечные тренировки каждый день. И все таки это не очень большая грусть. Хотя, когда вижу эмоциональные посты и видео с нарезками прокатов, могу растрогаться.

За время этой паузы я попытаюсь изучить что то новое, попробовать себя в новых ролях. Постараюсь найти хоть что то, что вызывало бы у меня такую же страсть, как была к фигурному катанию. Все равно это необходимо делать сейчас — жизнь идет, и в это прекрасное время, когда тебе почти 27, нужно уже понимать, куда двигаться после спорта. Если я найду это дело, то буду безумно счастлива, — цитирует Туктамышеву Sports.ru.