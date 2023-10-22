Мишина и Галлямов поставили мировой рекорд на Гран-при в Омске
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на втором этапе Гран-при России, который прошел в Омске. Об этом пишет ТАСС.
По итогам двух программ Мишина и Галлямов набрали 232,98 балла (73,50 за короткую программу + 159,48 за произвольную), превысив мировой рекорд в произвольной программе.
Кроме того, спортсмены превзошли свое же официальное достижение, поставленное на чемпионате Европы-2022 — 157,46 баллов.
Третий этап Гран-при России пройдет 28-29 октября в Красноярске.
Напомним, что в активе пары - золото Олимпийских игр в командных соревнованиях и бронза в парном катании. Кроме того, они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).
В прошлом сезоне пара завоевала серебро на чемпионате России, выиграла два этапа Гран-при России, поднялась на второе место в финале Гран-при России.