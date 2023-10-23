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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова с семьей улетела в США

Фигуристка Аделина Сотникова с семьей улетела из России. Олимпийская чемпионка сообщила об этом в соцсетях, предварительно устроив викторину, в которой просила подписчиков угадать страну и город.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова с семьей улетела в США
© Соцсети

«Да, мы в Майами. Многие угадали, честно говоря, меня удивило, что есть правильные ответы», — отметила спортсменка.

Знаменитость 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила сына от теннисиста Дмитрия Попко. Имя возлюбленного спортсменка долго скрывала от публики и рассекретила его личность только в марте 2023 года. Фигуристка рассказывала, что для первенца они выбирали необычное имя, вариантов было много, но они остановились на Адриане.

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Аделина Сотникова говорила подписчикам, что после появления ребенка тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. По словам олимпийской чемпионки, у нее мышцы были в «ужасном состоянии», и она этого не ожидала, но отказываться от фигурного катания не собиралась. Спортсменка не скрывает, что многие элементы по-прежнему даются тяжело, однако это мотивирует ее больше работать над восстановлением.

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