Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова с семьей улетела в США

Фигуристка Аделина Сотникова с семьей улетела из России. Олимпийская чемпионка сообщила об этом в соцсетях, предварительно устроив викторину, в которой просила подписчиков угадать страну и город.

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«Да, мы в Майами. Многие угадали, честно говоря, меня удивило, что есть правильные ответы», — отметила спортсменка.

Знаменитость 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила сына от теннисиста Дмитрия Попко. Имя возлюбленного спортсменка долго скрывала от публики и рассекретила его личность только в марте 2023 года. Фигуристка рассказывала, что для первенца они выбирали необычное имя, вариантов было много, но они остановились на Адриане.