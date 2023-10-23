Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова с семьей улетела в США
Фигуристка Аделина Сотникова с семьей улетела из России. Олимпийская чемпионка сообщила об этом в соцсетях, предварительно устроив викторину, в которой просила подписчиков угадать страну и город.
«Да, мы в Майами. Многие угадали, честно говоря, меня удивило, что есть правильные ответы», — отметила спортсменка.
Знаменитость 30 октября 2022 года впервые стала матерью, она родила сына от теннисиста Дмитрия Попко. Имя возлюбленного спортсменка долго скрывала от публики и рассекретила его личность только в марте 2023 года. Фигуристка рассказывала, что для первенца они выбирали необычное имя, вариантов было много, но они остановились на Адриане.
Аделина Сотникова говорила подписчикам, что после появления ребенка тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед. По словам олимпийской чемпионки, у нее мышцы были в «ужасном состоянии», и она этого не ожидала, но отказываться от фигурного катания не собиралась. Спортсменка не скрывает, что многие элементы по-прежнему даются тяжело, однако это мотивирует ее больше работать над восстановлением.