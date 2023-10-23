Наталья Линичук может возглавить танцевальное отделение в академии Плющенко

Заслуженный тренер России Наталья Линичук, вернувшаяся из США, и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко планируют сотрудничество в рамках деятельности академии фигуриста. По утверждению «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, ожидается, что Линичук возглавит танцевальное отделение академии и приступит к работе с ноября.

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Ранее стало известно, что Евгений Плющенко планирует начать работу с победителем финала Гран-при России в танцах на льду фигуристом Валерием Ангелополом.