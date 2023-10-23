Фигуристка Нугуманова выложила фото в короткой юбке

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в своих соцсетях новую фотографию.

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На снимке она позирует в белой кофте и короткой юбке. В руке Нугуманова держит рюкзак.

Соцсети

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Нугуманова весной 2022 года утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.